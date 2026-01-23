Öcalan'la ne konuşuldu? TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı

TBMM, üç milletvekilinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı görüşmenin tam tutanaklarını internet sitesinde yayımladı. Daha önce yalnızca özet paylaşılması muhalefetin tepkisini çekmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 24 Kasım 2025’te İmralı Adası’nda gerçekleştirilen görüşmenin tam tutanaklarını yayımladı.

Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nu temsilen adaya giden üç milletvekilinin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ait kayıtlar, "İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı" başlığıyla TBMM’nin resmi internet sitesinde yer aldı.

Söz konusu görüşmeye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız katılmıştı. Heyet, komisyon adına İmralı Adası’na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile temaslarda bulunmuştu.

Görüşmenin ardından hazırlanan özet tutanaklar, 4 Aralık 2025’te yapılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında okunmuştu. Ancak tutanakların yalnızca özet halinde paylaşılması başta DEM Parti olmak üzere muhalefet partilerinin tepkisine yol açmıştı. Muhalefet, görüşmenin içeriğinin eksiksiz biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savunmuştu.

İtirazlara rağmen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, o aşamada tutanakların tamamının açıklanması yönünde bir adım atmamıştı. TBMM, aradan geçen yaklaşık iki ayın ardından, İmralı’da yapılan görüşmenin tam metnini kamuoyunun erişimine açtı.

ÖCALAN'DAN "ÜLKÜ OCAĞI" ÇIKIŞI

Yayımlanan tutanaklarda Abdullah Öcalan, Kürt sorununun bin yıllık bir sorun olduğunu ve üç aşamadan oluştuğunu ifade etti. Öcalan, sürecin değerlendirilmesinde konjonktürel gelişmelerin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Tutanaklarda ayrıca Öcalan'ın, siyasete ilk adımını Ülkü Ocağı'nda attığını söylediği ifadeler de yer aldı.

"UMUT HAKKI OLMADAN..."

Tutanaklara göre Öcalan, "Bahçeli'nin boşuna umut hakkını ibaresini kullanmadığını, bu olmadan kendisinin çalışamayacağını, bu yapıldıktan sonra Suriye konusunda başarılı olmaması durumunda yargılanmayı ve eleştirilmeyi kabul edeceğini" belirtti.

SÜRECİ "ŞİDDETSİZ YÜZYIL" OLARAK NİTELENDİRDİ

Yayman'ın "Bazı siyasetçilerin, kişilerin söylemleriyle süreci zehirlediğini" belirtmesi üzerine Öcalan, "PKK'da da bazı kişilerin bunu yaptığını, süreç içerisinde çalışma imkanları artarsa hepsinin halledilebileceğini, imkan ve koşullarının buna uygun olmadığını, kendisi hayattayken bu hamle ve yüzyılın başarılı geçeceğini, muhatapları buna "Terörsüz Türkiye" derken kendisinin "Şiddetsiz Yüzyıl" dediğini, en az muhatapları kadar katkı yapacak gücünün bulunduğunu ve süreç konusunda iyimser olduğunu" iletti.

FETİ YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Tutanaklara yansıyan ifadelere göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Abdullah Öcalan'a hitaben yaptığı değerlendirmede, silahlı yöntemden siyasi yönteme geçildiğini, eşit yurttaşlık, kültürel adımlar ve komünalite başlıklarının öne çıktığını bildiklerini söyledi. Yıldız, Öcalan'ın Şubat 2025'te yaptığı çağrıda tüm yapıların silahlı mücadeleyi bırakması ve örgütsel varlıklarını dağıtması gerektiğinin anlaşıldığını, bu çağrının toplumu ciddi şekilde rahatlattığını ve halkın süreci yakından takip ettiğini ifade etti. MHP'nin "silah bırakma" çağrısının yalnızca Türkiye'yi değil, Suriye, Irak ve İran'daki yapıları da kapsamasının önemine dikkat çeken Yıldız, yaşanan sorunların demokrasi çerçevesinde çözülebileceğini ve bunun ancak teröre son verilerek, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle mümkün olacağını vurguladı.