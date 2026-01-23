BIST 12.993
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada flaş gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma' davasının iptali için açtığı karşı davayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun açtığı davayı reddetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İstanbul Üniversitesince diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava reddedildi.

İmamoğlu'nun, diplomasının iptal edilmesine ilişkin karara karşı açtığı davanın duruşması 15 Ocak’ta görüldü. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, idare mahkemesine başvurarak, İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasını istedi. İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunulan dilekçede, İmamoğlu 'davacı', İstanbul Üniversitesi 'davalı' olarak yer aldı. Dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2025'te alınan İmamoğlu'nun yatay geçişinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline yönelik kararın öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali istenmişti. İşlemin yürütülmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceğinden karşı tarafın savunmasının beklenmemesi veya savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur eliyle tebligat işlemlerinin yapılması talep edilen dilekçede, incelemenin duruşmalı yapılması talebinde bulunuldu. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün yatay geçişe yönelik gazete ilanı, İmamoğlu'nun lise diploması ve üniversite notlarını içeren evrak, yatay geçiş belgeleri, ÖSYM kılavuzları, çeşitli akademisyenlerden alınan hukuki mütalaalar da dilekçeyle birlikte sunuldu. Mahkeme, 25 Temmuz 2025'teki kararında, diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

