Trabzonspor Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Onuachu ile 84. dakikada Zubkov kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü 61. dakikada Diabate attı.

Kasımpaşa'da 90. dakikada Kerem Demirbay ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 42'ye yükseltirken Kasımpaşa, 16 puanda kaldı. Bordo-mavili ekip maç fazlasıyla 42 bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanlarını eşitledi. Lider Galatasaray'ın ise 43 puanı bulunuyor.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Trabzonspor 2 - 1 Kasımpaşa

90'Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

84'GOL! Zubkov inanılmaz bir gol attı ve Trabzonspor'u öne geçirdi. Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Zubkov, ceza sahası dışından uzak direğe muhteşem bir aşırtma vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

70'Trabzonspor bu dakikalarda rakip kalede baskı kurmak istiyor. Kasımpaşa ise hızlı ataklarla rakip kalede gol arıyor.

61'GOL! Diabate topu ağlara gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan Diabate, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Batagov'dan topu kurtaran Diabate uzak direğe vuruşunu yaptı ve skora dengeyi getirdi.

56'Sol taraftan yapılan ortaya Onuachu iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Kaleci son anda çıkardı.

51'GOL! Onuachu, topu ağlara gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Onuachu, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top ağlara gitti. Trabzonspor 1-0 öne geçti.

48'Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Winck kafa vuruşunu yaptı son anda Onana kornere çeldi.

46'İkinci yarıya Kasımpaşa başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının son anlarında Becao sakatlık geçirdi.

34'Muçi'nin uzaktan şutu yandan auta gitti.

30'Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart gördü.

15'Trabzonspor topa daha fazla sahip olan taraf ancak henüz net bir fırsat oluşturamadı.

5'Trabzonspor maça baskılı başladı.

2'Olaigbe'nin vuruşunu kaleci Gianniotis elinde kaçırdı ve top kornere gitti.

1'Mücadeleye Trabzonspor başladı.

Trabzonspor - Kasımpaşa ilk 11'ler

Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina, Folcarelli, Oulai, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Augusto

Kasımpaşa: Giannoitis, Opoku, Becao, Winck, Frimpong, Kerem, Fall, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Kubilay