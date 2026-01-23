BIST 12.993
HABER /  SPOR

Süper Lig ekibi transferi açıkladı: 4. kez aynı takıma imza attı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi renklerine kattığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi renklerine kattığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone’nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone’nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2021-2024 yılları arasında 3 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 6 sezon Genoa’da, son 2 sezon da Frosinone’de mücadele etti. Yeniden kırmızı siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi’ye ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

