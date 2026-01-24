BIST 12.993
Abdullah Özdemir: Çocukların güvenliği her şeyin üzerinde

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB’nin Eyüpsultan Güzeltepe’deki Çocuk Etkinlik Merkezi’nde yaşandığı iddia edilen çocuk istismarıyla ilgili sosyal medya hsabından bir paylaşımda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB’nin Eyüpsultan Güzeltepe’deki Çocuk Etkinlik Merkezi’nde yaşandığı iddia edilen çocuk istismarıyla ilgili süreci yakından takip ettiklerini açıkladı. Özdemir, mağdur aileyle ilk andan itibaren ilgilendiklerini belirterek, devletin tüm imkânlarıyla ailenin yanında olduklarını vurguladı.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte aileyi ziyaret ettiklerini aktaran Özdemir, söz konusu iddianın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin en büyük temennileri olduğunu ifade etti. Özdemir, çocukların güvenliğinin her türlü tartışmanın üzerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Abdullah Özdemir'in paylaşımı:

