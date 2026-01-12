BIST 12.306
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısı öncesi Düzceli vatandaşlarla görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısı öncesi Düzceli vatandaşlarla görüştü - Resim: 1

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.21'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısı öncesi Düzceli vatandaşlarla görüştü - Resim: 2

Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısı öncesi Düzceli vatandaşlarla görüştü - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısı öncesi Düzceli vatandaşlarla görüştü - Resim: 4
