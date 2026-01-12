Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısı öncesi Düzceli vatandaşlarla görüştü
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.21'de başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
