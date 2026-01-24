BIST 12.993
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada yeni gelişme

İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada yeni gelişme

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

Bu kapsamda adliyeye götürülen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılık ifadesinin ardından spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öğretmen olan 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Sulh ceza hakimliği, bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, İBB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

