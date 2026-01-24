"Hırsızın elini sıkmam" demişti: Aysever'in sözleri Özgür Özel'in canını çok yaktı!

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, gazeteci Enver Aysever'in, "Bu kafayla gidersen yer değiştireceğiz" sözünün Özgür Özel'in canını çok yaktığını söyledi, "Özel ne oldu da bir ay sonra yalana sarıldı" sorusunu sordu.

Gazeteci Enver Aysever'in, Ekrem İmamoğlu'nun elini havada bırakarak, "Hırsızın elini sıkmam" demesiyle ilgili tartışma devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddianın üzerinden bir ay geçtikten sonra "Yalan" dedi. Özel, iddiayı köşesinde yazan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ü kast ederek, "Övür övür övünen, bir karış yalancı" ifadesini kullandı.

"ENVER AYSEVER'İN SÖZÜ ÖZEL'İN CANINI ÇOK YAKTI"

Övür, bugünkü yazısında Özel'e cevap verdi. "Özel'in tartışmayı yüzüne gözüne bulaştırdığını" belirten Övür, "Herhâlde görüşüne gittiği Aysever'in yüzüne karşı söylediği, 'Bu kafayla gidersen korkarım ki senle yer değiştireceğiz' sözü canını çok yaktı. O öfkeyle de İstanbul Çekmeköy meydanında hedefe beni koyarak akıl almaz bir 'iftira' attı" ifadelerini kullandı.

Enver Aysever'in avukatı Mikayil Dilbaz aracılığıyla yazılanların doğru olduğunu kamuoyuna anlattığını hatırlatan Övür, "sahibinin sesi bazı gazetecilerin bahane üretme derdine düştüğünü" kaydetti.

İsmail Saymaz'ın "Aysever'in kendisi çıkıp ne olduğunu anlatmalı" dediğini hatırlatan Övür, Aysever'in avukatı Dilbaz'ın son açıklamasında, Aysever'e ait olan şu sözlere vurgu yaptı:

"Hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur. Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk'ün mirasıdır. Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, 'olmamış' diyerek korunamaz."

Övür yazısına, "Aysever daha açık nasıl anlatabilir? Herhâlde bu açıklamalar o kadar can yakıcıydı ki artık siyasetçisi de gazetecisi de ne diyeceğini şaşırdı" değerlendirmesiyle devam etti.

Enver Aysever'in el yazısı yazıp gönderse ona da karşı çıkacaklarını belirten Övür, "Çünkü yıllardır siyaset üretemedikleri için 'yalan'a ihtiyaçları var. Şu gerçek de ürkütücü: Yalanla besledikleri, suçüstü yakalansalar bile inanmayacak, hipnotize olmuş bir kitleleri var ve bu da onların işini kolaylaştırıyor. Tam birbirini besleyen bir kısırdöngü siyaseti" ifadelerini kullandı. Övür yazısını şöyle sürdürdü:

Öyle olmasaydı, içinde rüşvet, irtikâp ve milyarlarca yolsuzluk iddiasının yer aldığı iddianameye iftira, euro dolu baklava kutularına ya da İmamoğlu'nun sağ kolu CHP üyesi "Kafa Koparan" lakaplı Fatih Keleş'in başrolünde olduğu "jet"giller rezaletine yalan diyemez ve en azından mesafe koyarlardı.

Yine de herkesin merak ettiği soru şu: Ne oldu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir ay sonra hem de meydanlarda Aysever'in sarsıcı çıkışına cevap vermek zorunda kaldı?

Bu konuda iki iddia konuşuluyor. İlki, Özel'in bilinçli bir biçimde "Hırsızın elini sıkmam" tartışmasını canlı tutarak "İmamoğlu-hırsız" ilişkisinin tescillenmesini istediği söyleniyor.

İkincisi, Özel siyasetine daha uygun... Buna göre Silivri'den alınan talimat gereği Özel'in, özel çaba göstermesi ve artık İmamoğlu'nun üzerine yapışan "hırsız" ithamını "yalan"la örtmesi istendi. Çünkü davanın görüleceği mart ayı geliyor ve Aysever'in çok etkili olan "Hırsızın elini sıkmam" sözü daha çok tartışılacak. Çünkü CHP'ye oy veren ciddi bir seçmen kitlesinde de bu kabul gördü. İşte Özel bunu her zamanki gibi "yalan"la örtmeye, sulandırmaya çalışıyor.

Ne denebilir ki, geçti Bor'un pazarı...

