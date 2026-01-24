Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, deprem bölgesinde miting düzenleyen Özgür Özel'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Deprem bölgesine sahip çıkmaz şimdi mi aklınıza geldi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. 3 yıldır neredeydiniz Özgür Efendi? Yeni mi ayıldınız?" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aydın Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biridir. Aydın'ın bizim gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Bu güzel şehirde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Bugün bir kez daha efeler şehri, Adnan Menderes'in şehri olduğunuzu gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içerisindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz.

"Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları sizinle buluşturuyoruz"

Devletimizin tüm kurumları Aydın'ı daha da kalkındırmanın mücadelesini veriyor. Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları sizinle buluşturuyoruz.

500 bin sosyal konut projesini başlattık. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerini başladık. Bugün Aydın'da 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 800 6 bin olmak üzere 973 konutun kurasını çekiyoruz. Sosyal konutlarımız Aydınlı kardeşlerimize hayırlı olsun. Rabbim anahtarların teslimini de bizzat yapmayı nasip etsin.

Ana muhalefetin başkanı çıkıp yine bu evleri bitiremezler diyecektir. Bu evlerin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu deprem bölgesinde yaptıklarından dolayı biliyorum. Hükümet bu enkazın altında kalır dediler. Evleri inşa edemez dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Biz bütün enkazı kaldırdık mı, vatandaşlarımızı konutlarımıza yerleştirdik mi. 7 gün 24 saat çalıştık. Yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Avrupa'da hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir şeyi başardık.

CHP Genel Başkanı'nın yolu Hatay'a düşmüş. Orada yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Hatay'da yapılan işleri gördükçe ettiği büyük laflar aklına geliyor ve eziliyor. Deprem bölgesine sahip çıkmaz şimdi mi aklınıza geldi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. 3 yıldır neredeydiniz Özgür Efendi? Yeni mi ayıldınız? CHP Genel Başkanı'nın aklına deprem bölgesine sahip çıkmak yeni geliyor.

Şimdi de emekliler üzerimizden bir istismar arayışı içindeler. Yönettikleri belediyeler işçiye harçlık veren kendileri değilmiş gibi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. İşçiler belediye önünde eylem yapıyor. Bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da Meclis'i panayır yerine çeviriyor. Önce belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeyin.

"Bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin Özgür Efendi"

Ana muhalefetin ülkede ne olup bittiğinden haberi yok. Biz eserlerimizle, hizmetlerle, projelerle konuşuyoruz. Bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin Özgür Efendi. Türkiye için bugüne kadar hangi katma değeri ürettiniz. Cesaretiniz varsa bahsedin. Bizimle eser, hizmet yarıştırın. Nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak 500 bin konutu da aynı hızla inşa edeceğiz.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel sistem kökten çatırdıyor. Konforlu coğrafyalar ilk defa gerçeklerle yüzleşiyor. Davos'taki tartışmalara baktığımızda yaptığımız eleştirilerin artık batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Bize acımasızca eleştirenler bugün bize hak veriyorlar.

"Suriye hızla toparlanıyor"

Aynı durum komşumuz Suriye için de geçerli. Suriye'deki mazlumlara sahip çıktığımız için 13,5 yıl bize demediklerini bırakmadılar. Sonuçta ne oldu? Suriye'de zalim rejim devril. Zulüm bitti. Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Şimdi Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor.

DAEŞ denilen terör örgütüyle mücadele eskisinden bile daha güçlü, kararlı bir hale geliyor. Her türlü terörün kökü kurutuluyor. Terör örgütleri işgal ettiği yerden çıkartılıyor. Suriye'nin kuzeyinde de terör bitecek.

"Türkiye, eğil kadroların yönetimindedir"

Tarihin doğru tarafında durmamızın meyvelerini topluyoruz. Halep'te Hama'da milyonlar Türkçe konuşuyor. İç siyasette de dış politikada da attığımız her adımı hesaplıyor, ondan sonra harekete geçiyoruz. Türkiye, eğil kadroların yönetimindedir."

