Suriye Dışişleri Bakanlığı: YPG ile 4 günlük ateşkesin uzatıldığı iddiaları asılsız

Suriye Dışişleri Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin uzatıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan bir kaynak, Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile belirlenen sürenin uzatıldığı yönünde dolaşıma sokulan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu yönde aktarılan iddiaların aslı yoktur." ifadelerini kullandı.

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat doğrultusunda ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak’ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Terör örgütü YPG de ateşkese bağlı kalındığını öne süren bir açıklama yapmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA’da yayımlanan açıklamada ise hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtilmiş, örgütün işgal ettiği bölgelerin entegrasyonuna yönelik ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin yürütülmesi amacıyla YPG’ye 4 günlük süre tanındığı kaydedilmişti.

