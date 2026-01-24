BIST 12.993
HABER /  EKONOMİ

Anadolu Ajansı
Ekonomide üç olumlu gelişme! Bakan Mehmet Şimşek tek tek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin üç olumlu gelişme yaşandığına işaret etti. Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesine ilişkin, "Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek NSosyal hesabından Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Ekonomiye ilişkin üç olumlu gelişme yaşandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduatın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."

