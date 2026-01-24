10 günde 5. zam geliyor! Akaryakıt resmen cep yakıyor, benzin ve motorin son fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki tırmanış ile birlikte akaryakıt fiyatlarına resmen zam yağıyor. Geçtiğimiz günlerde gelen güncelleme ile birlikte motorinin litre fiyatı 60 liraya yaklaşmıştı. Bu kez benzine zam kapıda... İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile akaryakıt fiyatları bir kez daha güncelleniyor. Daha dün pompaya yansıyan zammın ardından yeni bir zam haberi geldi.

TABELA YİNE DEĞİŞİYOR

Motorinin ardından benzine 27 Ocak 2026 Salı günü zam bekleniyor. Haberi Gazeteci Olcay Aydilek verdi. Salı günü benzine 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

DÜN MOTORİNE ZAM GELDİ

Son olarak 23 Ocak 2026 sabahı motorine zam gelmişti. Akaryakıt istasyonlarına giden sürücüler, 1 lira 43 kuruşluk zamla karşılaşmıştı.

SON 10 GÜNDE MOTORİNE 4 LİRANIN ÜZERİNDE ZAM GELDİ

Motorine 15 Ocak'tan bugüne gelen zamlar şöyle:

15 Ocak: 1,08 TL

17 Ocak: 1,60 TL

21 Ocak: 1,00 TL

23 Ocak: 1,43 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin:54.10 TL/LT

Motorin:57.34 TL/LT

LPG:29.29 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin:53.92 TL/LT

Motorin:57.16 TL/LT

LPG:28.69 TL/LT