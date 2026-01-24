BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  EKONOMİ

10 günde 5. zam geliyor! Akaryakıt resmen cep yakıyor, benzin ve motorin son fiyatlar

10 günde 5. zam geliyor! Akaryakıt resmen cep yakıyor, benzin ve motorin son fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki tırmanış ile birlikte akaryakıt fiyatlarına resmen zam yağıyor. Geçtiğimiz günlerde gelen güncelleme ile birlikte motorinin litre fiyatı 60 liraya yaklaşmıştı. Bu kez benzine zam kapıda... İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Abone ol

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile akaryakıt fiyatları bir kez daha güncelleniyor. Daha dün pompaya yansıyan zammın ardından yeni bir zam haberi geldi.

10 günde 5. zam geliyor! Akaryakıt resmen cep yakıyor, benzin ve motorin son fiyatlar - Resim: 0

TABELA YİNE DEĞİŞİYOR

Motorinin ardından benzine 27 Ocak 2026 Salı günü zam bekleniyor. Haberi Gazeteci Olcay Aydilek verdi. Salı günü benzine 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

DÜN MOTORİNE ZAM GELDİ

Son olarak 23 Ocak 2026 sabahı motorine zam gelmişti. Akaryakıt istasyonlarına giden sürücüler, 1 lira 43 kuruşluk zamla karşılaşmıştı.

SON 10 GÜNDE MOTORİNE 4 LİRANIN ÜZERİNDE ZAM GELDİ

Motorine 15 Ocak'tan bugüne gelen zamlar şöyle:

15 Ocak: 1,08 TL

17 Ocak: 1,60 TL

21 Ocak: 1,00 TL

23 Ocak: 1,43 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin:54.10 TL/LT

Motorin:57.34 TL/LT

LPG:29.29 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin:53.92 TL/LT

Motorin:57.16 TL/LT

LPG:28.69 TL/LT

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlıklı midede asitli gıdalar tek başına sorun değil: Ağrı kesicilerin mideye verdiği hasar varsa...
Sağlıklı midede asitli gıdalar tek başına sorun değil: Ağrı kesicilerin mideye verdiği hasar varsa...
İran'dan ABD'ye uyarı! "Herhangi bir saldırı, topyekün savaş sayılacak"
İran'dan ABD'ye uyarı! "Herhangi bir saldırı, topyekün savaş sayılacak"
Doğal gazdan zehirlenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Doğal gazdan zehirlenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
Otomobil elektrik direğine çarptı! İstanbul'daki feci kazada yaralılar var
Otomobil elektrik direğine çarptı! İstanbul'daki feci kazada yaralılar var
Sert eleştirilmişti Kerem Aktürkoğlu'nun Instagram'daki o beğenisi dikkat çekti
Sert eleştirilmişti Kerem Aktürkoğlu'nun Instagram'daki o beğenisi dikkat çekti
"Tarihi nitelikte" diyerek duyurdular! Herkes marketlere koştu raflar boşaldı
"Tarihi nitelikte" diyerek duyurdular! Herkes marketlere koştu raflar boşaldı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
IBAN uyarısı! Dikkat edin 10 yıl hapis cezası var
IBAN uyarısı! Dikkat edin 10 yıl hapis cezası var
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı