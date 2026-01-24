Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,56 değer kazanarak kapattı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 7,66 artış kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,56 değer kazanarak 12.992,71 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.575,67 puanı, en yüksek 13.030,83 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 371 milyar 420 milyon lirayla ASELSAN, 635 milyar 460 milyon lirayla Garanti BBVA ve 504 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 7,66 artışla 6 bin 888 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 7,62 yükselişle 46 bin 397 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,24 artarak 43,3540 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 1,26 yükselerek 50,9070 liraya çıktı.

Geçen hafta 58,0050 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,17 artarak 58,6810 lira oldu.

İsviçre frangı da yüzde 1,63 yükselerek 54,8700 liradan alıcı buldu.