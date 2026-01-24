Balıkesir'de korkutan depremler! AFAD son depremleri duyurdu

BALIKESİR sallanmaya devam ediyor. Dün gece meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar sürüyor. Bugün de ilçede 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Abone ol

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 10,73 ve 6,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı vatandaşlar deprem sebebiyle sokağa çıktı.