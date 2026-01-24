BIST 12.993
Bayğaralar suç örgütünün Antalya yapılanmasına operasyon! 12 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden, 12'sinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, yurt dışında tutuklu olan R.B'nin elebaşılığını yaptığı Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya yapılanmasının yöneticisi H.A. ile hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktardı.

Şüphelilere ilişkin detaylı bilgi paylaşan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlanması eylemlerine karıştıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonda uzun namlulu silah ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Bizim mücadelemiz, vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

