TBF'den Ergin Ataman için açıklama! "Çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa Ligi'nin 24. haftasında İsrail ekibi Maccabi Rapyd'e konuk olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar için inceleme talep etti.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrailli taraftarların çirkin tezahüratlarının kınandığı belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos müsabakası sırasında A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz." denildi.

Açıklamanın devamında, "Avrupa Ligi yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in taraftarları, Panathinaikos ile oynanan maç öncesi ve sırasında A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıran başantrenör Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Ataman parkeye çıkarken yüzüne doğru İsrail bayrağı sallanmıştı.

Tel Aviv şehrindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanan EuroLeague karşılaşması öncesi salonun girişinde toplanan 300'e yakın İsrailli taraftar ise Ataman ve Yunanistan ekibi hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. İsrailli taraftarlar, müsabaka sırasında ve maçın sona ermesinin ardından Ataman soyunma odasına gittiği sırada da küfürlü tezahüratlarını sürdürmüştü.

Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla maruz kaldığı küfürlü tezahüratlara tepki göstermişti. Ataman, "Müthiş mücadele ettik. Maçı kazanmak için birçok şans elde ettik. Ancak bu işin basketbol tarafı. Diğer tarafı ise EuroLeague olarak NBA ile rekabet halindeyiz belki ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfrediyorsa bu basketbol değildir. Ben böyle bir şeyi NBA'de görmedim. Bu spor değil. Ben işimi yapıyorum ama 10-15 bin kişi burada bana hakaret ederken hakemler, görevliler hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin." ifadelerini kullandı.