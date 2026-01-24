BIST 12.993
3 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü

Anadolu Ajansı
Antalya'da tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde serada işçi olarak çalışan Suriyeli ailenin 3 yaşındaki çocukları Berra Berhu, kardeşleriyle oynadığı sırada yağmur suyunun tahliye edildiği kanala düştü.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

45 dakika sonra bulundu

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık araması sonucu kız çocuğu, menfez içerisinde bulundu.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

