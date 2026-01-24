Nevşin Mengü'nün 'ev sahibi' anısı büyük yankı uyandırdı

Gazeteci Nevşin Mengü, kiralık ev aradığı sırada bir ev sahibinin “İçeri atarlar, kirayı ödeyemez” sözleriyle evi vermediğini anlattı.

Gazeteci Nevşin Mengü, kiralık ev aradığı süreçte yaşadığı bir olayı kamuoyuyla paylaştı.

Mengü, görüştüğü bir ev sahibinin kendisine evi vermediğini ve gerekçe olarak “İçeri atarlar onu, kirayı ödeyemez” ifadelerini kullandığını söyledi.

Yaşadığı durumu anlatan Mengü’nün açıklaması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olay, son dönemde kiralık konut piyasasında yaşanan ayrımcılık ve keyfi uygulamalara dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.