Nevşin Mengü'nün 'ev sahibi' anısı büyük yankı uyandırdı

Gazeteci Nevşin Mengü, kiralık ev aradığı sırada bir ev sahibinin “İçeri atarlar, kirayı ödeyemez” sözleriyle evi vermediğini anlattı.

Gazeteci Nevşin Mengü, kiralık ev aradığı süreçte yaşadığı bir olayı kamuoyuyla paylaştı.

Mengü, görüştüğü bir ev sahibinin kendisine evi vermediğini ve gerekçe olarak “İçeri atarlar onu, kirayı ödeyemez” ifadelerini kullandığını söyledi.

Yaşadığı durumu anlatan Mengü’nün açıklaması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olay, son dönemde kiralık konut piyasasında yaşanan ayrımcılık ve keyfi uygulamalara dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

İş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov Gazze'yi görüştü
Sakarya'da cezaevinde kan donduran olay!
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep'te eski eş dehşeti! Yüzüne kimyasal madde atılan Aysel yaşam savaşı veriyor
14 gündür haber alınamayan kişi bakın nerede bulundu
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan orduya "yapısal dönüşüm" talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete deprem bölgesi tepkisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi?
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı logo değiştirmek oldu! Türk bayrağının kaldırılması tepki çekti
Çin'in en kıdemli 2 komutanına soruşturma başlatıldı
3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Suriye Dışişleri Bakanlığı: YPG ile 4 günlük ateşkesin uzatıldığı iddiaları asılsız
