Fenerbahçe'nin transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer pazarında golcü arayışlarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip gündemine gelen yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti.

Ara transferin en etkili kulüplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de Göztepe'yi konuk edecek olan sarı-lacivertliler, hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transferde gaza basmış durumda.

Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de santrfor takviyesi için gündeme Everton forması giyen Beto gelmişti.

Fenerbahçe'nin transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı - Resim: 0

Fenerbahçe, Portekizli santrfor için İngiliz kulübüne resmi teklifini sunmuş ve oyuncunun temsilcisini İstanbul'a davet etmişti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beto’nun temsilcisi Chi Azeh Ivo, Fenerbahçe ile iki görüşme birden yaptı. Haberin devamında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde kulüplerin anlaşamaması nedeniyle transferin iptal olduğu aktarıldı. Chi Azeh Ivo'nun da İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndüğü bildirildi.

Fenerbahçe'nin transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı - Resim: 1

Bu sezonki performansı

 Bu sezon Everton formasıyla 25 maçta boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu, 3 gol kaydetti.

