İş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinde bulunan 2 kişi vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.