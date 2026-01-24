Bakan Kurum, 'COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu'nu açıkladı

COP31 Başkanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş’ı ‘COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu’ olarak belirledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu görev sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanlarında Samed kardeşimizin tecrübe ve birikimine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, COP31 sürecinin başarısına önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum” dedi.

Abone ol

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’nın 31. Oturumu’nun (COP31) Başkanlığı’na yönelik hazırlıkları sürüyor. Bu çerçevede ‘COP31 Başkanı’ unvanıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın ‘COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu’ olarak belirlendiğini duyurdu.

BAKAN KURUM: TECRÜBE VE BİRİKİMİNE DUYDUĞUMUZ GÜVENİN GÖSTERGESİ

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ev sahibi olarak 197 ülkeyi bir araya getireceğimiz İklim Zirvesi’nde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı SamedAğırbaş’ı ‘COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu’ olarak belirlediğimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu görev; sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanlarında Samed kardeşimizin tecrübe ve birikimine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, COP31 sürecinin başarısına önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği ve başkanlığını üstlendiği BMİDÇS 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya’da 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında 197 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

DİĞER ÜLKELER VE DEVLET DIŞI AKTÖRLERLE KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİNİ SAĞLAYACAK

‘Yüksek Düzey Şampiyonu’ unvanıyla Ağırbaş, COP31 Başkanlığı ve diğer ülkelerin ilgili paydaşlarıyla yakın iş birliği içerisinde olacak. Devlet dışı aktörlerin sürece etkin katılımının artırılması, iklim eyleminin hızlandırılması ve COP31 çıktılarının somut sonuçlara dönüştürülmesi yönünde çalışmalar yürütecek.

‘YÜKSEK DÜZEY ŞAMPİYONU’NUN GÖREV TANIMI NEDİR?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin çalışma prensiplerine göre iklim alanında ‘Yüksek Düzey Şampiyonun’ temel görevi; COP Başkanı’nı temsil ederek, üst düzey etkileşimler yoluyla gönüllü çabaların, girişimlerin ve koalisyonların ölçeğinin büyütülmesini ve güçlendirilmesini kolaylaştırmaktır. ‘Yüksek Düzey Şampiyonlar’ ayrıca, İcra Sekreteri ve Taraflar Konferansı'nın mevcut ve gelecek dönem başkanlarıyla birlikte her yıl yüksek düzeyli bir etkinlik düzenlemeye devam edip iklim eylemlerini sonuca ulaştırmaya odaklanır. ‘Yüksek Düzey Şampiyon’ BMİDÇS’ye taraf olan ve taraf olmayan paydaşlarla etkileşim kurar. Girişimlerin ve koalisyonların, Paris Anlaşması kapsamındaki "ulusal katkı beyanları" (NDC'ler) gibi ulusal eylem planlarıyla ilişkilendirilmesine odaklanır. Bu görev tanımı sayesinde sonuç takibiyle birlikte şeffaflığın arttırılması sağlanır ve iklim eylemine kanıtlanabilir bir güvenilirlik kazandırılır.