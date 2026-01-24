Konser başına 500 bin dolar mı? Tarkan'ın toplam kazancı dudak uçuklattı

Yaklaşık 7 yıl sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıkan Megastar Tarkan, konser maratonuyla gündeme oturdu. Yoğun ilgi gören konserler ve kulislerde konuşulan kazanç iddiaları, Megastar'ı bir kez daha magazin gündeminin zirvesine taşıdı. Bakın Tarkan, konserlerden ne kadar para kazanmış...