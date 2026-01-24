Konser başına 500 bin dolar mı? Tarkan'ın toplam kazancı dudak uçuklattı
Yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'daki konser serisiyle sahnelere dönen Tarkan, büyük bir ilgiyle karşılandı. Dakikalar içinde tükenen biletler ve konserlere akın eden ünlü isimler gündem olurken, ''konser başına 500 bin dolar'' iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Bu iddiaların ardından Tarkan'ın konserlerden elde ettiği toplam kazanç da merak konusu oldu.
Tarkan uzun bir aranın ardından İstanbul’da konser serisiyle sevenleriyle buluşmaya başladı.
Binlerce kişinin akın ettiği konser görüntüleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Salı akşamı gerçekleşen konserde, Cem Yılmaz'ın da sahnede Tarkan'a eşlik etmesi büyük yankı uyandırdı.
KONSER BAŞINA 500 BİN DOLAR
Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında, Tarkan'ın konser başına 500 bin dolar kazandığı iddiası gündeme getirildi. Toplamda 8 konser verecek olan Tarkan'ın 4 milyon dolar yani; 173 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi.