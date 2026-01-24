BIST 12.993
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı logo değiştirmek oldu! Türk bayrağının kaldırılması tepki çekti

Ardahan Valiliği'ne ocak ayında atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin ilk icraatı valiliğin logosunu değiştirmek oldu. Eski logoda, Türk Bayrağı ve kentin tarihi simgeleri yer alırken yeni logoda kar ve yaprak simgesi yer aldı. Gelen tepkiler üzerine Türk bayrağı yeni logoya eklendi.

Mehmet Fatih Çiçekli, ocak ayı başında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliğine atanmıştı. Atama kararının ardından Vali Çiçekli'nin ilk icraatı da ortaya çıktı. Ardahan Valiliği’nin "TC Ardahan Valiliği" ismiyle faaliyet gösteren resmi sosyal medya hesaplarında sessiz sedasız bir logo değişimi yaşandı. 

Türk bayrağı önce kaldırıldı 

Yıllardır kullanılan eski logoda; bağımsızlığımızın sembolü Türk Bayrağı’na yer verilmedi. Kentin savunma tarihindeki simgesi Ardahan Kalesi, bölgenin coğrafi yapısını temsil eden karlı dağlar ve Kura Nehri üzerindeki tarihi taş köprü figürleri de logoda yer alıyordu. Yeni logoda ise bu simgelerin tamamı kaldırılarak yerine kar tanesi ve yaprak figürlerinin yer aldığı bir tasarıma geçildi.

Tepki gelince bayrak yeniden logoya eklendi

Sosyal medya üzerinden yapılan bu değişiklik, kısa sürede bölge halkı ve kamuoyu tarafından fark edildi. Valilik, tepkilerin ardından sessiz sedasız değiştirdiği logoda bir kez daha değişikliğe gitti. Valilik logosuna Türk Bayrağı yerleştirildi. 

