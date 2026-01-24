BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

3 aylık bebek yatağında ölü bulundu

3 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aylık kız bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.

Abone ol

Altay Mahallesi'ndeki bir apartmanda, 3 aylık Ş.A.Y.'nin yatağında hareketsiz olduğunu fark eden bakıcısı G.S. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bebeğin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ş.A.Y.'nin gece yediği mamadan sonra kusması üzerine boğulmuş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olay sırasında evde olmayan anne F.Y. (28) ile G.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye Dışişleri Bakanlığı: YPG ile 4 günlük ateşkesin uzatıldığı iddiaları asılsız
Suriye Dışişleri Bakanlığı: YPG ile 4 günlük ateşkesin uzatıldığı iddiaları asılsız
3 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
3 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
Memlekette vicdan kalmadı! İstanbul'da SMA hastası çocuğun bağış kutusu çalındı
Memlekette vicdan kalmadı! İstanbul'da SMA hastası çocuğun bağış kutusu çalındı
Drift yapan sürücüye kesilen cezaya bakın!
Drift yapan sürücüye kesilen cezaya bakın!
Bakan Kurum, 'COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu'nu açıkladı
Bakan Kurum, 'COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu'nu açıkladı
Fenerbahçe'nin transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı
Hakem kararına ateş püskürdü! Emre Belözoğlu’ndan Galatasaray çıkışı
Hakem kararına ateş püskürdü! Emre Belözoğlu’ndan Galatasaray çıkışı
Ekonomide üç olumlu gelişme! Bakan Mehmet Şimşek tek tek açıkladı
Ekonomide üç olumlu gelişme! Bakan Mehmet Şimşek tek tek açıkladı
TBF'den Ergin Ataman için açıklama! "Çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz"
TBF'den Ergin Ataman için açıklama! "Çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz"