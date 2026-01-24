Sakarya'da cezaevinde kan donduran olay!

Sakarya'da kapalı cezaevinde 1 kişi boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlatırken, cezaevi yönetiminin de idari inceleme yürüttüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ferizli ilçesindeki Sakarya 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir koğuştan gelen çağrı üzerine cezaevi personelince koğuşa girildi. Yapılan kontrolde, koğuşta tutuklu bulunan H.M'nin yerde yüzüstü hareketsiz yattığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bizim Sakarya'da yer alan habere göre, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, H. M'nin boğazında derin bir kesi olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, koğuş içerisinde ve çevresinde detaylı delil çalışması yürüttü.

Cansız beden, kesin ölüm nedeninin (intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun) belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlatırken, cezaevi yönetiminin de idari inceleme yürüttüğü bildirildi.