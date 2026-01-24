BIST 12.993
Gaziantep'te eski eş dehşeti! Yüzüne kimyasal madde atılan Aysel yaşam savaşı veriyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Aysel Sibel Çelik'in yüzüne eski eşi tarafından kimyasal madde atıldı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşam savaşı veriyor. Korkunç saldırıyı gerçekleştiren A.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının babası gazetecilere konuştu.

A.K, eski eşi Aysel Sibel Çelik'in Merveşehir Mahallesi'ndeki evine giderek yüzüne kimyasal madde attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Sağlık ekipleri, Aysel Sibel Çelik'i ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Aysel Sibel Çelik'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralanan Çelik'in, 52 yaşındaki babası Cemil Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızı için üzgün olduğunu söyledi.

Gaziantep'te eski eş dehşeti! Yüzüne kimyasal madde atılan Aysel yaşam savaşı veriyor - Resim: 0

Kızının durumunun ağır olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini aktaran baba Çelik, kızının iyileşmesi için çaba sarf eden doktorlara teşekkür etti.

Baba Çelik, kızının sağlığına kavuşmasını istediğini belirterek, "Bu tür olayların üzerine hassasiyetle gidildiğini biliyorum, teşekkür ediyorum. Ancak bu kişilerin serbest bırakılmamasını istiyorum." dedi.

