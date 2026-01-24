BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  DÜNYA

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan orduya "yapısal dönüşüm" talimatı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan orduya "yapısal dönüşüm" talimatı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın orduya önümüzdeki üç yıl içinde "yapısal bir dönüşüm" oluşturulmasını amaçlayan kapsamlı bir strateji ve net bir yol haritası hazırlanması talimatı verdiği belirtildi.

Abone ol

Krallık Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'ye bir talimat mesajı gönderdi.

Mesajda, "Sizlere, önümüzdeki üç yıl içerisinde Silahlı Kuvvetlerde yapısal bir dönüşüm sağlamak için kapsamlı bir strateji ve net bir yol haritası hazırlanması talimatını veriyorum." ifadesi kullanıldı.

Bu talimatın, ordunun teknolojik gelişmelerin ve genişleyen operasyonel ortamın getirdiği mevcut ve gelecekteki tehditler, hızlı değişimler ve zorluklarla mücadele edebilmesi için verildiğini kaydeden 2. Abdullah, farklı operasyonel çevrelerdeki muharebe gereksinimlerini karşılamak için silahlı kuvvetlerin organizasyon yapısının güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün Kralı, stratejik caydırıcılığı sağlamak adına gerekli yetkinliğe, profesyonelliğe ve muharebe hazırlığına sahip, çevik, esnek ve yüksek kaliteli ordu yapısına erişmek istediğini vurguladı.

Gelişmiş teknolojinin savaş ideolojisinin merkezine entegre edilmesi ve savunma ve saldırı amaçlı siber operasyonlar alanının, yatırım yapılabilecek önceliklerden biri olarak belirlenmesi gerektiğini kaydeden 2. Abdullah, insansız otonom sistemler ile yapay zekanın silahlı kuvvetlerin birliklerinin tüm seviyelerinde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Ürdün Kralı ayrıca, Tasarım ve Geliştirme Merkezi'nin rolünün de "ileri savunma teknolojisinin araştırma, geliştirme ve üretiminde bir merkez" haline gelecek şekilde yeniden yapılandırılması talimatını verdi.

Söz konusu talimatların, Silahlı Kuvvetlere bağlı fonların ve şirketlerin hükümet ve yönetimde en yüksek mesleki standartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılması için net adımların onaylanmasını da içerdiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı logo değiştirmek oldu! Türk bayrağının kaldırılması tepki çekti
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı logo değiştirmek oldu! Türk bayrağının kaldırılması tepki çekti
Çin'in en kıdemli 2 komutanına soruşturma başlatıldı
Çin'in en kıdemli 2 komutanına soruşturma başlatıldı
3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Suriye Dışişleri Bakanlığı: YPG ile 4 günlük ateşkesin uzatıldığı iddiaları asılsız
Suriye Dışişleri Bakanlığı: YPG ile 4 günlük ateşkesin uzatıldığı iddiaları asılsız
3 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
3 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
Memlekette vicdan kalmadı! İstanbul'da SMA hastası çocuğun bağış kutusu çalındı
Memlekette vicdan kalmadı! İstanbul'da SMA hastası çocuğun bağış kutusu çalındı
Drift yapan sürücüye kesilen cezaya bakın!
Drift yapan sürücüye kesilen cezaya bakın!
Bakan Kurum, 'COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu'nu açıkladı
Bakan Kurum, 'COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu'nu açıkladı
Fenerbahçe'nin transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı