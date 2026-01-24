Belçim Bilgin'e beğeni attı iddiası! Sinem Kobal 'Saç örme' akımına destek mi verdi?
DEM Parti'nin 'saç örme' akımına ünlü oyuncu Belçim Bilgin'den de destek geldi ve ünlü isim bir video çekip paylaştı. Bilgin'in bu videosunu Sinem Kobal'ın beğendiğine dair iddialar ise sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine Sinem Kobal'dan hemen bir paylaşım geldi.
DEM Parti, Suriye'de terör örgütü SDG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" akımı başlattı. Kadın milletvekilleri tarafından başlatılan eyleme, DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, sosyal medya hesabından paylaştığı saçını ördüğü bir videoyla katıldı.
Sosyal medyada yankı uyandıran harekete, oyuncu Belçim Bilgin de dahil oldu. Saçlarını ördüğü bir videoyu paylaşarak destek veren Bilgin'in bu hamlesi, kısa sürede gündem oldu.
Belçim Bilgin'in de dahil olduğu "saç örme" akımına Sinem Kobal'ın 'beğeni' ile destek verdiği öne sürüldü.
Belçim Bilgin'in bu videosunu Sinem Kobal'ın beğendiğine dair iddialar sosyal medya hızla yayıldı. Kobal, sessizliğini bozarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.