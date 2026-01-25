BIST 12.993
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” başlığıyla sürdürdüğü mitinglerin İstanbul’daki yeni adresi Bağcılar oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 28 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenecek mitingle ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından başlatılan CHP mitingleri İstanbul’da devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 28 Ocak Çarşamba günü saat 19.30’da Bağcılar Meydanı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Halkın iktidarını birlikte kuracağız!

Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz.

Bağcılar Meydanı 28 Ocak Çarşamba | 19.30"

