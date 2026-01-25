BIST 12.993
Şişli'de başı kesik kadın cinayetinde itiraf! Havalimanında yakalandılar

Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Cesedin Özbekistan uyruklu bir kadına ait olduğu belirlendi. Korkunç olayın zanlıları yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Zanlılar cinayeti itiraf ederken, cesedin taşındığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

Şişli'de çöp konteyneri içinde başı olmayan bir kadın cesedi bulundu.mGündeme oturan cinayete ilişkin iki kişi, havalimanında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Polis korkunç cinayetle ilgili olarak şu ana kadar üç kişiyi gözaltına aldı.

KAĞIT TOPLAYAN BİR KİŞİ BULDU

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde ceset olduğunu görmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çöp konteynerinin bulunduğu sokağı şerit çekerek giriş ve çıkışlara kapattı.

Şişli'de başı kesik kadın cinayetinde itiraf! Havalimanında yakalandılar - Resim: 0

CESEDİN BAŞI YOK

Yapılan incelemede, bir kadına ait olduğu tespit edilen cesedin başı olmadığı belirlendi.Ekipler, cesedin başının bulunması için çevredeki çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Başı olmayan cesedin kimliği belirlendi. Cesedin, Özbekistanlı 36 yaşındaki Durdona Khokimova isimli kadına ait olduğu tespit edildi.

Şişli'de başı kesik kadın cinayetinde itiraf! Havalimanında yakalandılar - Resim: 1

Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi.

İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, iki erkek şüphelinin bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı.

İKİ ZANLI YAKALANDI

Polis, kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emniyet güçleri şüphelierden birinin 31 yaşındaki Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, diğerinin ise 29 yaşındaki Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev olduğunu tespit etti.

Harekete geçen polis iki şüpheliye İstanbul Havalimanı'nda buldu. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler Gürcistan'a kaçmak üzereydi.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

İki şüpheli İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sorguya alınan şüpheliler suçlarını itiraf etti.

Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, öldürülen kadınla ilişkisi olduğunu söyleyip, aralarında tartışma yaşandığını savundu. Turdımurotov, cinayeti de bu sırada işlediğini anlattı. İki zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

CESEDİ TAŞIDIKLARI ANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet güçleri, cesedin valizle taşındığı anın görüntüsüne de ulaştı. Görüntülerde şüphelilerin valizle çöp konteynerinin yanına geldiği anlar yer alıyor.

Valizi güçlükle taşıdığı görülen zanlılar, etrafı kontrol ettikten sonra cesedi çöp konteynerine bırakıyor.

