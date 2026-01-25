Burdur'da facia gibi kaza! Tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Antalya - Isparta kara yolu Kazak tünellerinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 32 AAK 364 plakalı otomobil, 33 AZV 518 plakalı otomobil ile 33 AJM 358 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KORKUNÇ KAZADA BLANÇO AĞIR
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.