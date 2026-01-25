BIST 12.993
Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları ateşkese rağmen devam ediyor. Bölgeye hava saldırıları ve topçu atışları yapıldı. Batı Şeria'daki stadyumlar için Çin'den gelen çimlere de İsrail engel oldu.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde binaları hedef alan yıkım faaliyetleri gerçekleştirdi. İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları ve topçu atışları yaptı.

 İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi’nin doğu kesiminde, özellikle El-Battiş Mezarlığı çevresinde çok sayıda binayı patlayıcılarla yıktı. Söz konusu yıkım faaliyetleri, İsrail savaş uçaklarının aynı bölgede gerçekleştirdiği hava saldırıları ve yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak yapıldı.

Gazze’nin kuzeyinde ise İsrail topçularının, Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusunu yoğun şekilde bombaladığı ve rastgele ateş açtığı belirtildi.

 Güneyde, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesi de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu. Aynı saatlerde İsrail donanmasının, Han Yunus açıklarında Filistinli balıkçılara ateş açtığı, ancak saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Çin'den Filistin'e stadyum için suni çim sevkiyatına engel. Filistin Futbol Federasyonu (PFA), Çin tarafından Filistin stadyumları için hibe edilen suni çim sevkiyatının İsrail tarafından engellendiğini açıkladı.

PFA’dan yapılan yazılı açıklamada, Çin hükümetinin resmi hibe kapsamında Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi’ne sağladığı suni çim sevkiyatının, tüm resmi ve teknik prosedürler tamamlanmasına rağmen İsrail tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada karar kınanarak, bunun "Filistin spor sektörünü hedef alan doğrudan bir ihlal" olduğu ifade edildi.

 Sevkiyatın miktarına, yasağın ne zaman ve hangi aşamada uygulandığına ya da sevkiyatın Çin’den çıkıp çıkmadığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, İsrail’in bu kararı, tüm prosedürlerin tamamlanmasına rağmen aldığı vurgulandı.

 Bu kararın, FIFA yönetmelikleri ile ayrımcılık yapmama ve spora eşit erişimi güvence altına alan Olimpiyat Şartı’nın ilkelerine açıkça aykırı olduğu belirtilen açıklamada, İsrail’in kararın sonuçlarından tamamen sorumlu olduğu ifade edildi.

