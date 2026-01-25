İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin gerekçeli kararına ulaşıldı

Sabah gazetesi, idare mahkemesinin, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davayı reddetmesine ilişkin gerekçeli kararına ulaştı. Kararda; İmamoğlu'nun YÖK tarafından tanınmayan bir üniversiteden geçiş yaptığı, yalnızca 3 kişilik yurt dışı kontenjanına 48 kişinin alındığı, başvuranlar arasında not sıralaması yapılmadığı, bu nedenle hak eden öğrencilerin elendiği tespit edildi.

Abone ol

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diploması, geçiş yaptığı üniversitenin o dönem tanınmadığı ortaya çıkınca YÖK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmişti.

İmamoğlu YÖK kararına karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Yapılan yargılama sonrasında İmamoğlu'nun üniversite geçişinde sistematik usulsüzlükler bulunduğu belirtilerek iptal kararı yerinde bulundu. Mahkemenin yapılan ağır hukuk ihlalleriyle ilgili 14 sayfalık gerekçeli kararına Sabah gazetesi ulaştı.



TANINMAYAN ÜNİVERSİTEDEN GEÇİŞ

Mahkeme kararında en kritik tespitlerden biri, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmıyor olması oldu. Dosya kapsamındaki resmi yazışmalara göre, 1990'lı yıllarda KKTC'de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi tanınıyordu. GAÜ'nün tanınırlığı 1993 yılında kabul edildi. 1991–1992 yıllarında YÖK tarafından verilen yazılı cevaplarda, GAÜ diplomalarının denkliğinin kabul edilmediği açıkça belirtildi. Mahkeme, tanınırlığın yatay geçişte aranan eşdeğerlik şartının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, tanınmayan bir üniversiteden yapılan geçişin hukuken mümkün olmadığına hükmetti.

KONTENJANLAR KEYFİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLDİ

Kararda, yatay geçiş sürecindeki kontenjan işlemleri "sehven yapılan hata" olarak değil, bilinçli ve planlı uygulamalar olarak nitelendirildi. Buna göre: Fakülte Yönetim Kurulu'nun 27.06.1990 tarihli kararıyla ilan edilen kontenjanlar, yeni bir ilan yapılmaksızın, 12.09.1990 tarihli kararla değiştirildi. İngilizce İşletme bölümünde 3. ve 4. sınıflar için ayrılan kontenjanlar sıfırlanarak tamamı 2. sınıfa aktarıldı. Toplam kontenjan sayısı, hangi makam tarafından artırıldığı belli olmaksızın 55'ten 80'e çıkarıldı. Mahkeme, ilan edilen kontenjanlara bağlı kalınmasının hukuken zorunlu olduğunu vurguladı.

3 KİŞİLİK KONTENJANA 48 ÖĞRENCİ

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak yatay geçişlerde, ayrılan kontenjanın en fazla üçte biri yabancı üniversitelere ayrılabiliyordu. Ancak somut olayda, İngilizce İşletme 2. sınıf için 3 kişilik yurt dışı kontenjanı olması gerekirken, 48 öğrenci kabul edildi. Mahkeme, bu durumu "açık, bariz ve ölçüsüz mevzuat ihlali" olarak değerlendirdi.

NOT SIRALAMASI YAPILMADI

Mahkeme, yatay geçişlerde zorunlu olan başarı sıralamasının hiç yapılmadığını tespit etti. İdare tarafından sunulan bilgilere göre, İmamoğlu'nun not ortalaması 2,50, aynı dönemde geçiş yapan bazı öğrencilerin not ortalamaları 2,75 ile 3,54 arasındaydı. Mahkeme, başarı sıralaması yapılsaydı dahi İmamoğlu'nun kontenjan dışında kalacağını belirtti.

KÜTÜK DEFTERİNE GERÇEĞE AYKIRI KAYIT

İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan İnceleme Komisyonu raporunda, öğrenci kütük defterlerine ilişkin çarpıcı bir tespit de yer aldı. GAÜ tanınmadığı için İmamoğlu ve diğer 8 öğrencinin kütük defterine, gerçekte gelmedikleri halde "Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden geçiş" yapmış gibi kayıt düşüldüğü belirlendi. Mahkeme, bu kaydın basit bir hata değil, gerçeğe aykırı ve bilinçli bir işlem olduğu kanaatine vardı.

İYİ NİYET KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme, davacının iyi niyet iddialarını da reddetti. Kararda GAÜ kurucusu Özalp Tozan'ın, üniversitenin o dönemde denkliğinin olmadığını herkesin bildiğine dair ifadesi, davacının referanslarında bu ismin yer alması, yatay geçiş sonrasında dahi idarenin uyarılmaması, hususları birlikte değerlendirildi. Mahkeme, "bu denli ağır ve açık hukuka aykırılıkların davacı tarafından bilinmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu" sonucuna vardı.

MAHKEME: DİPLOMA SÜREYE BAĞLI OLMAKSIZIN GERİ ALINABİLİR

Mahkeme, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararlarına atıf yaparak, açık hataya dayanan idari işlemlerin süreye bağlı olmaksızın her zaman geri alınabileceğini belirtti. Bu kapsamda yatay geçiş işlemi, bu işleme dayalı mezuniyet ve diploma iptali hukuka uygun bulundu.