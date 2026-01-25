İzmir'de kadın vahşeti! İntihar ettiği düşünülen kızın ölüm nedeni cinayet çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde intihar ettiği öne sürülen 18 yaşındaki genç kızın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 Aralık 2025'te Zafer Mahallesi'nde Dilan Geyik'in (18) kendini asarak intihar ettiğine dair ihbar üzerine gittiği evde, doğalgaz borusuna asılı cesedin duruşu ile ipin konumundan şüphelendi.

Polis, ifadesine başvurduğu Geyik'in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ü (26) çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına aldı.

450 saatlik görüntü incelendi

Cinayet ve Suç Analiz Büro amirlikleri ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 40 güvenlik kamerası ile 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait 450 saatlik görüntüyü detaylı şekilde inceledi.

Görüntülerde şüpheli Bingöl'ün olay günü Geyik'in evine birden fazla kez geldiği, yanında daire kapısını açmak için pet şişe getirdiği görüldü.

Cesedin yanında bulunan intihar notundaki yazı örnekleri de İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan incelemede, nottaki yazıların Bingöl'den alınan yazı örnekleriyle eşleştiği, notun cinayet zanlısı tarafından yazıldığı tespit edildi.

Bingöl'ün, Dilan Geyik ile aralarında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşadığı, olay günü çıkan tartışmada Geyik'i boğarak öldürdüğü ve ardından olaya intihar görünümü verdiği belirlendi.

Cesedin bulunmasını sağlamak için teyzesini aramış

Bingöl'ün cesedin bulunmasını sağlamak amacıyla Geyik'in teyzesini arayarak kendisine ulaşamadığını söylediği, teyzesinin ise 'Banyo yapıyordur merak etme' dediği, Bingöl'ün de 'Bana bu kadar uzun süre dönmemezlik yapmaz' şeklinde karşılık verdiği öğrenildi.

Genç kızın muayeneye giden teyzesini hastaneden kendi arabasıyla alarak eve götüren Bingöl'ün teyzenin eve girerek Geyik'in cansız bedeniyle karşılaşmasını sağladığı, ardından polise ihbarda bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Aralık 2025'te adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bingöl'ün 22 Aralık'ta cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.