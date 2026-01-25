Bahçeli ilk kez canlı yayında açıkladı! Erken seçim gündemde mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 programcısı Başak Şengül'e özel açıklamalarda bulundu. Erken seçime dair ilk kez konuşan Bahçeli, “Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir” dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair sıcak açıklamalarda bulundu. Bahçeli , “Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir" dedi. Ayrıca Bahçeli "Suriye’nin toprak bütünlüğü bakımından gelişmeler olumludur. Suriye’de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet. SDG/YPG Suriye’den tamamen sökülüp atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: ERKEN SEÇİM MÜMKÜN DEĞİL!

Erken seçime dair ilk kez konuşan Bahçeli, “Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir” dedi.

BAHÇELİ: CHP 4 S’YE SIKIŞIP KALDI!

Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında yaptığı yorumda, "CHP için son dönemde 4 "S" var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, Sosyal Medya..." ifadelerine yer verdi.

"TERÖRE AYRILAN KAYNAKLARIN REFAH VE YATIRIMA YÖNELMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTA"

Türkiye’nin geleceği açısından güvenliğin temel bir öncelik olduğuna dikkati çeken Bahçeli, barış ortamının sağlanmasının ekonomik gelişmeye de katkı sunacağını belirtti. Bahçeli, "Milletimizin huzuru ve devletimizin güçlenmesi için teröre ayrılan kaynakların refah ve yatırıma yönelmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"DEM PARTİ'YLE TOKALAŞMAM ANLIKTI"

DEM Partili vekillerle tokalaşması hakkında gelen soruya cevap veren Bahçeli, şunları kaydetti: