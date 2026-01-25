AKOM tarih vererek uyardı! Önümüzdeki gün başlayacak, hafta sonu vuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Hafta için yağmurlu havanın yavaş yavaş etkisini göstereceğini bildiren AKOM, hafta sonu için İstanbullulara kritik bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmediğini bildirdi. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde görüleceğini belirten AKOM, 31 Ocak Cumartesi günü kent genelinde sağanak yağışın etkili olacağını aktardı.
"OCAK AYI SONUNA KADAR..."
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul’da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması, gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir"
İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU
26.01.2026 – PAZARTESİ
Sen Min: 10°C – Max: 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Yağış Miktarı: Gece yağmurlu
27.01.2026 – SALI
Min: 9°C – Max: 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Yağış Miktarı: 3 – 7 kg arası
28.01.2026 – ÇARŞAMBA
Min: 8°C – Max: 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor
29.01.2026 – PERŞEMBE
Min: 9°C – Max: 14°C
Hafif yağmurlu
Yağış Miktarı: 2 – 5 kg arası
30.01.2026 – CUMA
Min: 8°C – Max: 11°C
Hafif yağmurlu
Yağış Miktarı: 1 – 3 kg arası
31.01.2026 – CUMARTESİ
Min: 8°C – Max: 12°C
Sağanak yağmurlu
Yağış Miktarı: 5 – 12 kg arası