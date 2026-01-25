AKOM tarih vererek uyardı! Önümüzdeki gün başlayacak, hafta sonu vuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Hafta için yağmurlu havanın yavaş yavaş etkisini göstereceğini bildiren AKOM, hafta sonu için İstanbullulara kritik bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmediğini bildirdi. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde görüleceğini belirten AKOM, 31 Ocak Cumartesi günü kent genelinde sağanak yağışın etkili olacağını aktardı.

"OCAK AYI SONUNA KADAR..."

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması, gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir"



İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

26.01.2026 – PAZARTESİ

Sen Min: 10°C – Max: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yağış Miktarı: Gece yağmurlu

27.01.2026 – SALI

Min: 9°C – Max: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

Yağış Miktarı: 3 – 7 kg arası

28.01.2026 – ÇARŞAMBA

Min: 8°C – Max: 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

29.01.2026 – PERŞEMBE

Min: 9°C – Max: 14°C

Hafif yağmurlu

Yağış Miktarı: 2 – 5 kg arası

30.01.2026 – CUMA

Min: 8°C – Max: 11°C

Hafif yağmurlu

Yağış Miktarı: 1 – 3 kg arası

31.01.2026 – CUMARTESİ

Min: 8°C – Max: 12°C

Sağanak yağmurlu

Yağış Miktarı: 5 – 12 kg arası