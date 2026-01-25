BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  DÜNYA

ABD'de göçmen polisi yine can aldı Trump konuştu Minesota Valisi tepki gösterdi

ABD'de göçmen polisi yine can aldı Trump konuştu Minesota Valisi tepki gösterdi

ABD'nin Minnesota Valisi Tim Walz, eyaletin Minneapolis kentinde bir kişinin dün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu olaya ilişkin soruşturma başlatılmadan önce Başkan Donald Trump yönetiminin "hikayeler uydurduğunu" öne sürdü.

Abone ol

Walz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ICE ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarının "profesyonellikten uzak" olduğunu ifade etti.

Minneapolis'te bir kişinin ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu olaya ait görüntülerin federal yetkililerin iddialarıyla çeliştiğini belirten Walz, Trump yönetiminin konuyla ilgili soruşturma başlatılmadan önce "hikayeler uydurmaya çalıştığını" savundu.

Walz, "Federal hükümetin en güçlü isimleri, hikayeler uydurup, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz alakasız kişilerin ve bir silahın fotoğrafını yayımlayarak anlatı oluşturmaya çalışıyor." dedi.

Olay anına ait görüntülerin gerçeği yansıttığını vurgulayan Walz, söz konusu iddiaların ise "asılsız" olduğunu dile getirdi.

Federal ajanların eyaletten geri çekilmesini talep etmek üzere Beyaz Saray ile iletişime geçtiğini aktaran Walz, olayın federal hükümet yerine eyalet tarafından soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Olay

Minneapolis'teki protestolar sırasında dün bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini bir beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, söz konusu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." demişti.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kar ulaşımı durdurdu! Sivasta 493 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor...
Kar ulaşımı durdurdu! Sivasta 493 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor...
Bahçeli ilk kez canlı yayında açıkladı! Erken seçim gündemde mi?
Bahçeli ilk kez canlı yayında açıkladı! Erken seçim gündemde mi?
Özel huzurevi fiyatları zamlandı! Yeni yıla yüzde 35 artışla girdiler
Özel huzurevi fiyatları zamlandı! Yeni yıla yüzde 35 artışla girdiler
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin gerekçeli kararına ulaşıldı
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin gerekçeli kararına ulaşıldı
Burdur'da facia gibi kaza! Tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Burdur'da facia gibi kaza! Tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Bahçeli'den çok çarpıcı Kudüs önerisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedim ki...
Bahçeli'den çok çarpıcı Kudüs önerisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedim ki...
İBB kreşinde skandal! Bakan Göktaş: Maalesef farklı ihbarlar geliyor
İBB kreşinde skandal! Bakan Göktaş: Maalesef farklı ihbarlar geliyor
Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu, kimler yararlanacak?
Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu, kimler yararlanacak?
Venezuala operasyonu böyle yapmış! Trump'tan gizli silah itirafı!
Venezuala operasyonu böyle yapmış! Trump'tan gizli silah itirafı!
Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Dev alışveriş platformundan Türkiye kararı! Müşterileri şoku atlatamadı
Dev alışveriş platformundan Türkiye kararı! Müşterileri şoku atlatamadı