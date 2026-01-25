Endonezya'da toprak kayması: 11 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.Abone ol
Batı Bandung bölgesinde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonrası kurtarma ekipleri zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.
Arama kurtarma ekipleri yetkilisi Ade Dian Permana, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığını, kayıp 79 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
230 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Permana, toprak kaymasının meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişinin geçici barınaklara tahliye edildiğini aktardı.
Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansının (BASARNAS) yayımladığı görüntülerde, zeminin yumuşak olması nedeniyle ağır ve büyük ekipmanları kullanamayan arama kurtarma ekiplerinin tarım aletleriyle çalıştığı görüldü.
30'DAN FAZLA EV ZARAR GÖRDÜ
Yetkililer, dün, toprak kayması sonucu 30'dan fazla evin zarar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının ise tamamen toprak altında kaldığını kaydetmişti.