BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  GÜNCEL

5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu

5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu

Kahramanmaraş’ta Deniz Esin Bozoklar’ı 5 günlükken darp edip, bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık , Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis teslim oldu.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeği darp ederek engelli bırakan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis teslim oldu.

Olayla ilgili Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 2021 yılında yaşanan ve ortaya çıkan görüntüler infial oluşturdu.

5 yaşındaki Deniz Esin Boroklar'ı henüz 5 günlükken yoğun bakımda darp ederek engelli bırakan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık ece geç saatlerde polise teslim oldu. Bağrıyanık'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de göçmen polisi yine can aldı Trump konuştu Minesota Valisi tepki gösterdi
ABD'de göçmen polisi yine can aldı Trump konuştu Minesota Valisi tepki gösterdi
Kar ulaşımı durdurdu! Sivasta 493 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor...
Kar ulaşımı durdurdu! Sivasta 493 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor...
Bahçeli ilk kez canlı yayında açıkladı! Erken seçim gündemde mi?
Bahçeli ilk kez canlı yayında açıkladı! Erken seçim gündemde mi?
Özel huzurevi fiyatları zamlandı! Yeni yıla yüzde 35 artışla girdiler
Özel huzurevi fiyatları zamlandı! Yeni yıla yüzde 35 artışla girdiler
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin gerekçeli kararına ulaşıldı
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin gerekçeli kararına ulaşıldı
Burdur'da facia gibi kaza! Tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Burdur'da facia gibi kaza! Tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Bahçeli'den çok çarpıcı Kudüs önerisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedim ki...
Bahçeli'den çok çarpıcı Kudüs önerisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedim ki...
İBB kreşinde skandal! Bakan Göktaş: Maalesef farklı ihbarlar geliyor
İBB kreşinde skandal! Bakan Göktaş: Maalesef farklı ihbarlar geliyor
Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu, kimler yararlanacak?
Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu, kimler yararlanacak?
Venezuala operasyonu böyle yapmış! Trump'tan gizli silah itirafı!
Venezuala operasyonu böyle yapmış! Trump'tan gizli silah itirafı!
Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu