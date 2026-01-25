5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu

Kahramanmaraş’ta Deniz Esin Bozoklar’ı 5 günlükken darp edip, bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık , Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis teslim oldu.

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeği darp ederek engelli bırakan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis teslim oldu.

Olayla ilgili Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 2021 yılında yaşanan ve ortaya çıkan görüntüler infial oluşturdu.

5 yaşındaki Deniz Esin Boroklar'ı henüz 5 günlükken yoğun bakımda darp ederek engelli bırakan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık ece geç saatlerde polise teslim oldu. Bağrıyanık'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.