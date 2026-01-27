BIST 13.131
DOLAR 43,40
EURO 51,55
ALTIN 7.103,23
DÜNYA

Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü

ABD’deki soğuk hava dalgasıyla elektrik talebinin artmasından dolayı Bitcoin madencilerinin işlemci gücü (hashrate) yüzde 37 düştü.

Kripto para istatistik sitesi Bitinfocharts’ta yer alan verilere göre, ABD’deki soğuk hava dalgası, elektrik talebinin yoğun olduğu Bitcoin madenciliğini de etkiliyor.

Buna göre Bitcoin ağındaki işlemci gücü, 25 Ocak’ta 23 Ocak’a kıyasla yüzde 37 düşüş kaydetti.

Uzmanlar, Bitcoin madencilerinin, soğuk hava koşulları nedeniyle zorlanan elektrik şebekelerindeki yükü azaltmak amacıyla işlemcilerini geçici olarak kapattığını belirtiyor.

Kripto para ağlarında madencilik faaliyetlerini mümkün kılan toplam hesaplama kapasitesi, işlemci gücü (hashrate) olarak tanımlanıyor.

