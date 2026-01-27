Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü

ABD’deki soğuk hava dalgasıyla elektrik talebinin artmasından dolayı Bitcoin madencilerinin işlemci gücü (hashrate) yüzde 37 düştü.Abone ol
Kripto para istatistik sitesi Bitinfocharts’ta yer alan verilere göre, ABD’deki soğuk hava dalgası, elektrik talebinin yoğun olduğu Bitcoin madenciliğini de etkiliyor.
Buna göre Bitcoin ağındaki işlemci gücü, 25 Ocak’ta 23 Ocak’a kıyasla yüzde 37 düşüş kaydetti.
Uzmanlar, Bitcoin madencilerinin, soğuk hava koşulları nedeniyle zorlanan elektrik şebekelerindeki yükü azaltmak amacıyla işlemcilerini geçici olarak kapattığını belirtiyor.
Kripto para ağlarında madencilik faaliyetlerini mümkün kılan toplam hesaplama kapasitesi, işlemci gücü (hashrate) olarak tanımlanıyor.