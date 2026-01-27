Trabzonspor'a piyango vurdu Christ Oulai için İngiliz devi kesenin ağzını açtı

Sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia’dan 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor kadrosuna katılan Christ Oulai, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da geniş yankı uyandırdı. . Fransız basını, Chelsea’nin Oulai için Trabzonspor’un kapısını 40 milyon Euro’luk resmi bir teklifle çaldığını yazdı.

Sezon başında Fransa Ligue 2 temsilcisi Bastia’dan 5.5 milyon Euro bonservisle Trabzonspor’a transfer olan Christ Oulai, kısa sürede Avrupa vitrinine çıktı.

Henüz 19 yaşında olan genç yıldız, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Fransız basını, Chelsea’nin Oulai için Trabzonspor’un kapısını 40 milyon Euro’luk resmi bir teklifle çaldığını yazdı.

Haberde, Trabzonspor yönetiminin beklentisinin 50 milyon Euro olduğu ve olası transfer için yaz döneminde oynanacak Dünya Kupası’nın beklendiği vurgulandı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Öte yandan Oulai’nin talipleri sadece Chelsea ile sınırlı değil. PSG, Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United gibi Avrupa devlerinin de genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Fransız medyası ayrıca, sezon başında Ligue 1 ekiplerinin Oulai’yi kadrolarına katmamasını “büyük bir hata” olarak değerlendirdi. Trabzonspor’un bu transferle Avrupa futbolunda önemli bir kazanım elde ettiği görüşü öne çıktı.