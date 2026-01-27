Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeni güne yükselişle başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,36 artışla 13.225,04 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece BIST 100, rekor serisini sürdürmüş oldu.

BIST 100 endeksi, önceki işlem gününü alış ağırlıklı bir seyirle tamamladı. Gün sonunda yüzde 1,42 değer kazanan endeks, 13.177,32 puandan kapanarak tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ ARTIDA

Günün açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi ise yüzde 0,11 oranında yükseliş kaydetti. Sektörler bazında bakıldığında, en güçlü performans yüzde 0,87 ile madencilik endeksinde görüldü. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi ise yüzde 0,71 ile en fazla gerileyen sektör oldu.

KÜRESEL RİSK İŞTAHI BORSAYI DESTEKLİYOR

Küresel piyasalarda yarı iletken hisseleri üzerindeki satış baskısının hafiflemesi ve jeopolitik risklerin dengelenmesi, risk iştahını artırıyor. Bu pozitif görünüm, yurt içi piyasalara da yansıyarak Borsa İstanbul’daki yükselişi destekliyor.

GÖZLER VERİ AKIŞINDA VE TEKNİK SEVİYELERDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puan seviyeleri direnç, 13.200 ve 13.100 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.