FED'in faiz kararı öncesi altında çılgın yükseliş! Gram fiyatına bakın, gümüş de...

Altın ve gümüşte yeni işlem gününde son rakamlar yatırımcının takibinde... Altında yükseliş devam ediyor. Gram altın 7 bin lirayı aştı. Yatırımcının odağında yarın açıklanacak FED'in faiz kararı var... İşte altın piyasasında son durum...

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 7 bin 48 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan gram altın 7 bin 100 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 870 liradan satılıyor.

ABD'nin faiz kararı bekleniyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Haber akışı yatırımcıların güvenli liman varlıklara olan talebinde etkili olurken ons altındaki yükseliş eğilimi yeni işlem gününde de devam ediyor.

Dün altının onsu 5 bin 111 doları görerek rekor kırdı. Kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri veren ons altın günü yüzde 1,5 yükselişle 5 bin 55,5 dolardan tamamladı. Yeni güne de yükseliş eğiliminde başlayan ons altın şu sıralarda 5 bin 92 dolardan alıcılı buluyor.

Gümüş rekor kırdı

Son dönemlerde altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de dün rekor tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 117,7 doları görmesinin ardından kar realizasyonlarının etkisiyle günü yüzde 5,9 yükselişle 108,5 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde ise gümüşün onsu yüzde 1,3 artışla 110 dolar seviyesinden işlem görüyor.