BIST 13.121
DOLAR 43,41
EURO 51,64
ALTIN 7.097,73
HABER /  GÜNCEL

"Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımları! Bakanlıktan açıklama geldi

"Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımları! Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarına yönelik bir açıklamada bulundu. Bakanlık, bu paylaşımların vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapıldığını bildirdi.

Abone ol

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarının, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır. Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."

ÖNCEKİ HABERLER
Irak’ta Cumhurbaşkanı seçim oturumu ertelendi
Irak’ta Cumhurbaşkanı seçim oturumu ertelendi
Kuveyt Türk'ten ortak ATM kullanımında yeni işbirliği
Kuveyt Türk'ten ortak ATM kullanımında yeni işbirliği
Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu imzaladı basın işletmelerine kredi kolaylığı
Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu imzaladı basın işletmelerine kredi kolaylığı
Yıllık bu rakamın üzerinde maaş alanların evine tebligat gidecek
Yıllık bu rakamın üzerinde maaş alanların evine tebligat gidecek
Yargıtay kararını verdi! Eşinizden sakın bunu gizlemeyin...
Yargıtay kararını verdi! Eşinizden sakın bunu gizlemeyin...
Şişli'deki vahşette yeni gelişme!
Şişli'deki vahşette yeni gelişme!
QNB Türkiye'den 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı
QNB Türkiye'den 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı
Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Mazisinden bakın neler çıktı
Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Mazisinden bakın neler çıktı
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması
İran'dan ABD ve İsrail'e mesaj: Savaşa tam hazırlık içerisindeyiz!
İran'dan ABD ve İsrail'e mesaj: Savaşa tam hazırlık içerisindeyiz!
Rekabet Kurulu harekete geçti: 3 kozmetik şirketine soruşturma
Rekabet Kurulu harekete geçti: 3 kozmetik şirketine soruşturma
FCSB-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu
FCSB-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu