Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu! Yasin Özcan İstanbul'a geliyor

Yönetim, hem bugünü hem de geleceği planlayan bir hamleyle kadroya dinamizm katmayı hedefliyor. Beşiktaş, İngiliz ekibi Aston Villa ile Tammy Abraham için 21 milyon euro + Yasin Özcan konusunda anlaşmaya varırken, transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.