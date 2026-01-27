Kuveyt Türk'ten ortak ATM kullanımında yeni işbirliği

Kuveyt Türk, müşterilerinin ATM işlemlerine daha geniş bir ağ üzerinden erişebilmesi için Akbank ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, müşterilerinin günlük bankacılık işlemlerini daha kolay, hızlı ve erişilebilir şekilde yapabilmesi amacıyla ortak ATM ağını genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda banka, Yapı Kredi ile sürdürdüğü ortak ATM kullanımını 2026'da da devam ettirirken, buna ek olarak Akbank ile de yeni bir işbirliği gerçekleştirdi.

Yeni dönemde Kuveyt Türk müşterileri, Yapı Kredi ve Akbank ATM'lerinden para çekme ve para yatırma işlemlerini herhangi bir komisyon ücreti ödemeden yapabilecek.

Uygulama, özellikle Kuveyt Türk ATM'sinin bulunmadığı lokasyonlarda veya ATM'lerin arızalı olduğu durumlarda müşterilere önemli bir alternatif sunuyor ve işlem sürekliliği sağlıyor.

Kuveyt Türk, müşterilerinin ATM hizmetlerine her koşulda erişebilmesini sağlamak amacıyla ATM ağını işbirlikleriyle genişletirken, Türkiye'nin dört bir yanında daha erişilebilir ve kesintisiz bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyor.