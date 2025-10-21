Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı! Yasemin Minguzzi kararı duyunca bayıldı

Türkiye, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasından çıkan kararlara kitlendi. Bugün 6. duruşma görüldü. Minguzzi cinayetinde 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti iki sanık hakkında beraat ve tahliye kararı verdi. Tahliye kararının duyulmasıyla birlikte duruşma salonu karıştı. Anne Yasemin Minguzzi gözyaşlarına boğuldu ve bayıldı.

Abone ol

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada suça sürüklenen B.B. ve U.B. 24'er yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu olan suça sürüklenen U.B, B.B, M.A.D. ile A.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada maktulün annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Adliye içinde ve dışındaki bazı vatandaşlar, ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Bir önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, U.B. ve B.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, M.A.D. ve A.Ö.'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan cezalandırılması istendi.

Karar öncesi son sözleri sorulan B.B, "Yaptığım her şey için çok pişmanım, çok üzgünüm." derken, U.B. de çok pişman olduğunu dile getirdi.

"Hakim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum"

A.Ö. de anne ve babasının yanına gitmek istediğini belirterek, "Hakim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Ben suçlu değilim. Benim suçum yok. Ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

M.A.D. ise suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatına karar verilmesini talep etti.

24'er yıl hapis

Davayı karara bağlayan heyet, suça sürüklenen B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, B.B. ve U.B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, M.A.D. ve A.Ö.'yi ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etti.

Savcılıktan beraat kararlarına itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat ve tahliye kararına itiraz etti.

Yasemin Minguzzi beraat kararlarını duyunca bayıldı

Karar, hem adliye koridorlarında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Anne Yasemin Minguzzi'nin gözyaşlarına boğuldu ve ardından bayıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul-Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi salı pazarında meydana geldi.

Minguzzi’nin 14 gün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Minguzzi hayatını kaybetti.

Sanık B.B. ve U.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği iddianame 2. Çocuk Ağır Mahkemesi tarafından kabul edildi.