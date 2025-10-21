BIST 10.461
DOLAR 41,97
EURO 48,78
ALTIN 5.738,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

999 kişi tavuk dönerden zehirlendi! Davada şaşırtan karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
999 kişi tavuk dönerden zehirlendi! Davada şaşırtan karar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin davada 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanık hakkında, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi.

Abone ol

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz hakkı verilen işletme sahibi sanık E.T. ve döner ustası K.Y, kimseye isteyerek zarar vermediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanıkların avukatı ise işletme sahibinin çocuğu ile çalışanının da aynı dönerden yiyerek hastaneye müracaat ettiğini, bu nedenle işletme sahibinin isteyerek birisini zehirleme ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

Müvekkillerinin 7 aydır tutuklu bulunduğuna değinen sanık avukatı, cezanın alt ve üst sınırı düşünüldüğünde sanıkların yeteri kadar tutukluluk geçirdiğini ifade ederek, beraatlerini istedi.

Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Kararını açıklayan hakim, sanıklara "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl birer ay, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan da 2 yıl birer ay hapis ve 83 bin 300'er lira idari para cezası verdi.

Mahkeme, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurduğu sanıkları "yurt dışı yasağı" uygulayarak tahliye etti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi bozmasını engellemek için İsrail'e gitti
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi bozmasını engellemek için İsrail'e gitti
Ünlü satranç büyükustası hayatını kaybetti
Ünlü satranç büyükustası hayatını kaybetti
Hamas'tan enkaz altındaki İsrailli cesetlerle ilgili açıklama
Hamas'tan enkaz altındaki İsrailli cesetlerle ilgili açıklama
Çanakkale'de FETÖ operasyonu
Çanakkale'de FETÖ operasyonu
Almanya'da halka savaş uyarısı: 3 ila 10 günlük gıda stoku yapın!
Almanya'da halka savaş uyarısı: 3 ila 10 günlük gıda stoku yapın!
Antrenmanda fenalaşan futbolcu yaşamını yitirdi
Antrenmanda fenalaşan futbolcu yaşamını yitirdi
WhatsApp'tan yeni özellik! Buna bayılacaksınız!
WhatsApp'tan yeni özellik! Buna bayılacaksınız!
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi tek kişilik hücreye...
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi tek kişilik hücreye...
AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar
AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar
Liverpool'da iki isim eleştiri oklarının hedefinde
Liverpool'da iki isim eleştiri oklarının hedefinde
Antalya'ya yeni kule yapılacak Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Antalya'ya yeni kule yapılacak Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Fenerbahçe-Stuttgart maçını yönetecek isim belli oldu
Fenerbahçe-Stuttgart maçını yönetecek isim belli oldu