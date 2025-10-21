BIST 10.461
Liverpool'da iki isim eleştiri oklarının hedefinde

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da Galatasaray maçından sonra başlayan kriz sürüyor. Teknik direktör Slot'un kadro tecihleri ve yıldız futbolcu Salah'ın formsuzluğu eleştiri konusu oldu.

Bu hafta sonu Manchester ekibini kendi evinde ağırlayan Kırmızılar, Anfield'da ezeli rakibine tam 9 sezonun ardından 2-1'lik skorla kaybetti.

Art arda alınan 4 mağlubiyetin ardından Liverpool'da kazan kaynamaya başladı. Özellikle sezona çok kötü bir başlangıç yapan Manchester United'a karşı alınan mağlubiyet, taraftarlar arasında tepkilere neden oldu.

Karşılaşmayı yorumlayan Jamie Carragher da Slot'un kadro tercihlerini eleştirmeye başladı. Geçen sezonun yıldızı Mohamed Salah'ın maçlara ilk 11'de başlaması bile tartışma konusu oldu.

LIVERPOOL PREMIER LİG'DE 3. SIRADA

Yaşanan mağlubiyet serisine rağmen Liverpool için tablo tamamen umutsuz değil. Premier Lig'de şu ana kadar 15 puan toplayan son şampiyon, şu an ligin 3. basamağında ve lider Arsenal'in sadece 4 puan gerisinde.

Kırmızılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

