Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı

Küçükçekmece'de aynı yönde ilerleyen iki metrobüsten birinin diğerine arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yenibosna ile Sefaköy durağı arasında ilerleyen iki metrobüsten biri diğerine arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpan metrobüste yaralanan bir yolcuyu, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Kazada hasar oluşan metrobüslerin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından seferler normalde döndü.

